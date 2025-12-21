Los guardacostas italianos rescatan a medio centenar de migrantes frente a la costa de Lampedusa

Archivo - Imagen de archivo de migrantes llegados a Lampedusa (Italia) - Europa Press/Contacto/Fotogramma_Emergency

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una patrullera guardacostas italiana ha conseguido rescatar esta pasada noche a medio centenar de migrantes frente a las costas de la isla de Lampedusa.

La embarcación con migrantes fue interceptada frente a la isla de Isola dei Conigli, según ha hecho saber la Guardia Costiera en un comunicado publicado este domingo en su cuenta de X.

Tres mujeres, un menor y un bebé se encontraban entre los migrantes, todos rescatados y llevados sanos y salvos a tierra en Lampedusa.