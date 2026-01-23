La Guardia Costera de China recupera los cuerpos de dos filipinos tras un naufragio en aguas en disputa

Archivo - Un barco de la Guardia Costera filipina asiste a una embarcación (Archivo) - GUARDIA COSTERA FILIPINA - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de China ha informado este viernes de que ha recuperado los cuerpos sin vida de dos marineros filipinos y ha logrado rescatar a otros 17 durante una operación puesta en marcha tras un naufragio registrado en aguas en disputa del mar de China Meridional.

Los guardacostas han indicado en un comunicado que el incidente se ha registrado de madrugada, cuando la embarcación, con una veintena de personas a bordo, sufrió problemas técnicos a unas 55 millas náuticas de la costa china (unos 101 kilómetros, aproximadamente).

En este sentido, ha explicado que el barco, un buque de carga, "había perdido el contacto frente a la isla de Huangyan". "Los buques de la Guardia Costera han acudido rápidamente a ayudar a la tripulación del barco accidentado", ha aclarado, antes de explicar que 14 de los rescatados se encuentran estables.

Asimismo, ha aclarado que las operaciones continúan en la zona para tratar de dar con cuatro miembros de la tripulación que siguen desaparecidos.

El jueves, las autoridades de China afirmaron que están trabajando con el Gobierno de Filipinas para trazar una "hoja de ruta" que permita abrir conversaciones en el futuro sobre las aguas en disputa del mar de China Meridional, donde ambos países protagonizan a menudo encontronazos.

Esta zona, que limita con China y varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas, ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas, con innumerables reivindicaciones territoriales marítimas superpuestas.

Las aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas.