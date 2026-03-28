La Guardia Revolucionaria anuncia ataques recíprocos contra universidades de EEUU en Oriente Próximo

Archivo - Lanzamiento de un misil iraní (archivo) - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que atacará universidades estadounidenses e israelíes en la región de Oriente Próximo en respuesta recíproca a los "enésimos" ataques contra universidades iraníes.

"Las fuerzas de la agresión estadounidense-sionista han atacado las universidades iraníes por enésima vez con el bombardeo sobre la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán", ha señalado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

"Todas las universidades del régimen ocupante y estadounidenses en la región de Asia occidental son objetivos legítimos, por lo que destruiremos dos universidades en represalia por la destrucción de universidades iraníes", ha argumentado la organización militar e ideológica de élite de las fuerzas armadas iraníes.

Por tanto, instan a todo el personal, profesorado y estudiantes de las universidades estadounidenses y a los vecinos de las zonas colindantes a permanecer al menos a un kilómetro de distancia de estas universidades "para proteger sus vidas".

"Si el Gobierno estadounidense quiere que sus universidades estén libre de represalias en esta fase, excepto dos, deben condenar el bombardeo sobre universidades en una declaración oficial antes del lunes a las 12.00 horas, hora de Teherán", han planteado.

Condiciona además futuros ataques a que cesen los ataques contra universidades y centros de investigación iraníes. "De lo contrario, la amenaza estará vigente y se cumplirá", ha indicado.