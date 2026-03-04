La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que "controla completamente" el estrecho de Ormuz

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo y uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Oriente Próximo. - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles que las fuerzas iraníes "controlan completamente" el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio internacional, tras anunciar medidas para su cierre en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El viceportavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, ha destacado que "en estos momentos, el estrecho de Ormuz está controlado completamente por la Armada de la República Islámica", antes de destacar que la vía "está bajo condiciones de guerra desde su inicio hasta su final".

Así, ha recalcado que el paso de buques "es imposible" y ha resaltado que la Armada ha comunicado al sistema internacional de navegación que los buques no pueden pasar por la zona, antes de afirmar que Teherán ha atacado más de diez petroleros por intentar saltarse este bloqueo.

"Más de diez petroleros que ignoraron estas advertencias han sido alcanzados por proyectiles", ha subrayado Akbarzadé, quien ha incidido en que "Irán siempre ha buscado la seguridad y la paz en el golfo Pérsico", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Fars.

En este sentido, ha destacado que "la estupidez de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu, que iniciaron esta guerra, han provocado problemas en la región y afectado la economía mundial".

"Este paso importante y estratégico por parte de la República Islámica ha provocado un alza de los precios del petróleo en el mundo y ha tenido un impacto sin precedentes en las economías de varios países, especialmente Estados Unidos y miembros de la Unión Europea (UE)", ha explicado, al tiempo que ha advertido de que "la economía mundial hará frente a una grave crisis y esto se prolonga otras tres semanas".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.