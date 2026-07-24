La Guardia Revolucionaria reivindica un ataque contra un depósito de municiones y una base militar en Kuwait

Archivo - Ejercicios militares en la base aérea de Ali Salem, en Kuwait. - Europa Press/Contacto/U.S. Air Force - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes un ataque contra un depósito de municiones y refugios para personal militar de la base de Alí al Salem de Kuwait, y que emplea el Ejército estadounidense para sus operaciones en Oriente Próximo.

"Hace una hora los guerreros del Islam lanzaron drones destructivos superpesados y avanzados, dirigidos contra un gran depósito de municiones en la base estadounidense de Alí al Salem, destruyéndolo por completo con sucesivas explosiones", ha informado la rama de las Fuerzas Armadas de Irán, en una acción que enmarca en las represalias contra el Ejército estadounidense por sus ataques a la República Islámica.

Igualmente, ha informado de que el ataque golpeó refugios "donde se encontraba el personal de esta base". "Seis grandes refugios quedaron completamente destruidos, otros tres sufrieron graves daños y un gran número de elementos enemigos resultaron muertos y heridos", ha afirmado.

Este ataque llega después de que el Ejército de Estados Unidos realizara una nueva oleada de ataques contra "objetivos militares" de Irán, cuyas autoridades han informado de al menos cuatro muertos y siete heridos, en el marco de la hostilidades que ambos países han intercambiado durante las últimas trece jornadas.