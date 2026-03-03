Guterres advierte de un impacto "dramático" en la economía por ataques a infraestructura energética en el Golfo

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este martes de que los continuos ataques a la infraestructura energética en los países de la región del Golfo "podrían tener un impacto dramático en la economía mundial", que todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles.

"Sigue con gran preocupación la situación en la región. Le preocupa especialmente la multiplicación de nuevos frentes. También hemos presenciado un aumento en el número de víctimas civiles y un grave impacto humanitario en el bienestar de la población de toda la región", ha dicho su portavoz, Stéphane Dujarric.

Dujarric ha advertido además de que las operaciones humanitarias en la región se han visto "gravemente afectadas por la inseguridad, la interrupción de la cadena de suministro y el cierre del espacio aéreo". "La circulación del personal humanitario sigue restringida", ha expresado.

Así, ha recordado que tanto los civiles como los trabajadores humanitarios "deben ser protegidos en todo momento". "Evaluamos constantemente nuestra postura y la cantidad de personal sobre el terreno. En este momento, en Líbano hemos empezado a reubicar a algunas personas para garantizar su seguridad", ha dicho.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.