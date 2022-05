Guterres afirma que no apoya el plan para trasladar a solicitantes de asilo de Reino Unido a Ruanda

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado este jueves que no apoya el plan de Reino Unido de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo, anunciado por el primer ministro, Boris Johnson, a mediados de abril.

En declaraciones concedidas a la BBC, Guterres ha subrayado que considera que Europa tiene responsabilidades en relación al asilo de personas que, a su juicio, figuran "en el centro" de los valores y tradiciones europeos.

Además, ha hecho hincapié en que "nunca" ha apoyado la "externalización" de la protección a los refugiados, especialmente en un país más pobre --como es el caso de Ruanda--. A juicio del secretario general de la ONU, allí las perspectivas de integración y de lograr un futuro "son, por supuesto, mucho menos esperanzadoras".

Según el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y Ruanda --dotado con 120 millones de libras, unos 144 millones de euros--, Ruanda se responsabilizaría de las personas que hayan hecho un viaje de más de 6.400 kilómetros, que comenzarían allí el proceso de solicitud de asilo. Si al final este sale bien, podrán instalarse permanentemente en Ruanda. Se centrará sobre todo en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.

Guterres ha concedido la entrevista al término del tour que le ha llevado a Senegal, Níger y Nigeria. Durante su viaje, ha subrayado que África ha sido el continente que más ha sufrido las secuelas derivadas de la pandemia de COVID-19 y ahora sufrirá la guerra en Ucrania.

Así, ha pedido no olvidar que África ha sido el continente que más rápido crecía del mundo en los diez años que han precedido a ambas crisis. "Después llegó la COVID-19 y África prácticamente no ha recibido vacunas", ha lamentado el secretario general de la ONU, que también ha remarcado el hecho de que el continente africano no ha logrado reducciones de su deuda para ayudar en el marco de la recuperación de la pandemia.

En cuanto a la guerra, Guterres ha señalado que, gracias a la "dramática" subida de los precios de los alimentos, los fertilizantes y la energía derivada de la invasión rusa de Ucrania, hay áreas del continente africano en las que las personas están en riesgo de morir de hambre.

Por último, ha asegurado que Naciones Unidas está "totalmente comprometido" con el apoyo a los países africanos y por que se les haga justicia con la vista puesta en "encontrar los recursos necesarios" para superar "esta dramática aceleración de una crisis a la que ya se están enfrentando".