Guterres avisa que la Carta de la ONU "no es un menú a la carta": "El Derecho Internacional se erosiona en directo"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido que la comunidad internacional se atenga a la Carta de Naciones Unidas "plena y fielmente", pidiendo el cumplimiento en su totalidad, ya que no se trata de un "menú a la carta", después de advertir de que el Derecho Internacional "se erosiona en directo".

En un discurso ante la Asamblea General en el que ha desgranado las prioridades para el año 2026, Guterres ha insistido en cumplir con los puntos de la Carta de Naciones Unidas "sin peros, excusas, ni matices". "La Carta es un pacto que nos vincula a todos. No es un menú a la carta, es un menú fijo", ha afirmado, defendiendo este documento como "el cimiento de la paz, el desarrollo sostenible y los Derechos Humanos".

Así las cosas, el secretario general de la ONU ha reclamado a los miembros de Naciones Unidas el respeto a este documento, insistiendo en que cuando los dirigentes "atropellan" el Derecho Internacional, y "eligen qué normas cumplir y cuáles no", "no solo están socavando el orden mundial, sino que están sentando un precedente peligroso".

Según ha denunciado, se está produciendo la "erosión del Derecho Internacional ante los ojos del mundo", y lejos de suceder en las sombras, estas violaciones se producen "en nuestras pantallas, en directo y en 4K".

GAZA Y UCRANIA

Ante la Asamblea General, Guterres ha celebrado el inicio de la segunda fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza que implica la desmilitarización del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), aunque ha insistido en que se permita el flujo humanitaria constante a la Franja.

El secretario general ha dado la bienvenida al inicio de la "fase 2 del alto el fuego" en Gaza que anunció Estados Unidos este miércoles, pero ha reiterado que la ayuda humanitaria "debe fluir sin obstáculos".

"El alto el fuego debe implementarse plenamente y que debe despejarse el camino hacia una vía irreversible para una solución de dos Estados conforme al Derecho Internacional", ha expuesto.

Respecto a otros conflictos como Ucrania, el ex primer ministro portugués ha pedido "no escatimar esfuerzos para detener los combates y lograr una paz justa y duradera", insistiendo en que la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU deben guiar los esfuerzos de paz.

Sobre la crisis en Sudán, donde el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) mantienen un conflicto civil, Guterres ha pedido el "cese inmediato de las hostilidades y la reanudación de las conversaciones" para un alto el fuego "duradero" que conduzca a un "proceso político".