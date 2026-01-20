Guterres cancela su participación en el Foro de Davos por enfermedad

Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una reciente visita a Reino Unido. - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha cancelado su visita al Foro Económico Mundial que acoge esta semana la estación de esquí suiza de Davos por motivos de salud.

"No puede asistir a Davos por motivos de salud. La ONU está representada por varios principales responsables de agencias, fondos y programas", han explicado fuentes de Naciones Unidas consultadas por Europa Press, que apuntan que el ex primer ministro portugués sufre una gripe.

Se prevé que la cita en Suiza, que tradicionalmente reúne a líderes mundiales para tratar los temas económicos más acuciantes, esté marcada por las pretensiones de Estados Unidos de controlar la isla ártica de Groenlandia.

Las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el territorio semiautónomo de Dinamarca han derivado en nuevas tensiones con Europa por el anuncio de aranceles norteamericanos contra las naciones que participan en los ejercicios militares liderados por Dinamarca en la zona.

Trump, que llegará mañana a Suiza, ha anunciado que abordará la crisis abierta sobre Groenlandia en el marco del Foro Económico Mundial en una reunión que mantendrá con "las distintas partes".

El inquilino de la Casa Blanca dio otra vuelta de tuerca a las tensiones con los aliados europeos con el anuncio de aranceles comerciales adicionales del 10% contra los países que confirmaron su participación en maniobras militares en apoyo de Copenhague, una maniobra que varios líderes europeos rechazaron tachándola de "amenazas" y "chantaje" de Washington.

Por su lado, Dinamarca ha pedido afrontar esta crisis desde el seno de la OTAN, organización que lidera Estados Unidos e incluye a Copenhague, y en una reciente reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le pidieron una misión de la OTAN en la isla del Ártico.