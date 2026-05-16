Guterres celebra la formación del nuevo Gobierno de Irak y reafirma su apoyo al desarrollo del país

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado este viernes la formación del nuevo Gobierno de Irak, liderado por el primer ministro Ali al Zaidi, y ha reiterado el compromiso de la organización internacional de respaldar al país en sus objetivos de desarrollo económico y social.

A través de un comunicado difundido por su portavoz adjunto, Farhan Haq, el jefe de la ONU no solo ha mostrado su satisfacción por la constitución del nuevo Ejecutivo iraquí, sino que además ha animado a las autoridades a culminar "rápidamente" la composición completa del gabinete.

"El secretario general celebra la formación del nuevo Gobierno de Irak, encabezado por el primer ministro Ali al Zaidi", señala la nota, en la que Guterres ha expresado también su voluntad de mantener una estrecha cooperación con las nuevas autoridades del país.

Asimismo, el máximo responsable de Naciones Unidas ha indicado que espera trabajar conjuntamente con el Ejecutivo iraquí "para impulsar las aspiraciones del pueblo iraquí en materia de desarrollo económico y social".

En este sentido, la ONU ha subrayado "su firme compromiso de apoyar a Irak en ese empeño", en un momento en el que el país trata de consolidar su estabilidad institucional y avanzar en la reconstrucción y modernización de sus estructuras económicas y administrativas.

El presidente de Irak, Nizar Amedi, nombró a finales del pasado mes de abril al empresario Ali al Zaidi --de 40 años-- como nuevo primer ministro tras recibir el respaldo del principal partido del país, la coalición chií 'Marco de Coordinación', y la retirada de la candidatura del ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) ante las fuertes presiones de Estados Unidos.

Este jueves, el Parlamento iraquí ha otorgado su confianza al Gobierno del primer ministro, cuya propuesta sobre el control estatal de las armas está en línea con las exigencias de Estados Unidos para desarmar a las milicias en Irak, donde operan más de 150.000 combatientes proiraníes, claves en la propia estructura de seguridad de Bagdad.

Se espera que el Ejecutivo de Zaidi esté integrado por 23 ministerios, si bien hasta el momento solo han sido aprobados 14 ministros, mientras que se ha pospuesto la votación sobre el nombramiento de otras seis carteras, debido objeciones a los candidatos, según recoge la agencia de noticias Shafaq.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.