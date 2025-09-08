Guterres condena el ataque en Jerusalén que ha dejado seis muertos, entre ellos un español

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado el ataque perpetrado este lunes por dos palestinos contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, que ha dejado seis muertos --incluido un varón español-- y siete heridos en estado "grave".

"Condena enérgicamente el ataque terrorista de hoy en Jerusalén, en el que seis personas han muerto y muchas otras han resultado heridas. Traslada sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas y desea una completa y rápida recuperación a los heridos", reza un comunicado del portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

El ataque ha sido ejecutado por dos palestinos que han abordado un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que han abierto fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según ha confirmado la Policía israelí.

Las autoridades israelíes han reforzado el despliegue militar en Cisjordania tras el ataque. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha incidido en que el país "está en una enorme guerra contra el terrorismo en todos los frentes" y ha prometido una respuesta de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, como Yihad Islámica, han aplaudido la "heroica operación" llevada a cabo por "dos combatientes de la resistencia palestina".