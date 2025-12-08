Guterres condena los ataques de las RSF contra un hospital y una guardería en el sur de Sudán

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Lucio Tavora

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este domingo los ataques contra perpetrados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un hospital y una guardería en la localidad sudanesa de Kalogi, situada en la región de Kordofán, en el sur del país y que ha acabado con la vida de más de un centenar de personas.

"El secretario general está consternado por los informes que indican que decenas de niños y otros civiles han muerto en los últimos ataques mortales en Kordofán Sur", ha afirmado en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, que ha subrayado que el líder de la ONU "condena todos los ataques contra personas e infraestructuras civiles, señalando que los ataques contra escuelas y hospitales pueden constituir graves violaciones del Derecho Internacional humanitario".

Guterres, que también ha deplorado el ataque contra un convoy humanitario en la contigua región de Kordofán Norte, ha pedido que no se repitan en la región "las terribles violaciones y abusos de los Derechos Humanos denunciados en El Fasher en los últimos meses, así como las denuncias de graves violaciones del Derecho Internacional humanitario".

En este contexto, ha exhortado a todos los Estados con influencia sobre las partes a que "adopten medidas inmediatas y utilicen su influencia" para obligar a que se ponga fin de inmediato a los combates y se detenga el flujo de armas que alimenta el conflicto.

Asimismo, ha exigido a las partes que cumplan con sus obligaciones en cuanto al Derecho Internacional y ha reiterado su llamamiento a que acuerden el cese inmediato de las hostilidades. Naciones Unidas está dispuesta a apoyar medidas genuinas para poner fin a los combates en Sudán y trazar un camino hacia una paz duradera", ha argumentado.

Guterres se ha sumado así a la condena emitida horas antes por la Unión Africana por unos ataques que, según el alcalde de la ciudad, Esameldín el Nano, ha dejado ya 114 muertos y 71 heridos.