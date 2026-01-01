Guterres condena la decisión israelí de prohibir dar electricidad y agua a instalaciones de la UNRWA

Archivo - Instalaciones de la UNRWA en Jerusalén - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado este jueves la aprobación en el Parlamento israelí de una ley que prohíbe el suministro de electricidad y agua a instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

"El secretario general condena la aprobación en la Knesset el 29 de diciembre de 2025 de las enmiendas a la Ley de Cese de Operaciones de la UNRWA que buscan dificultar aún más la capacidad de la UNRWA para operar y llevar a cabo sus actividades conforme al mandato que la ampara", ha afirmado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado oficial.

Estas modificaciones legales "contradicen con el estatus y el marco legal aplicable a la UNRWA" por lo que "deben ser derogadas de inmediato", según Guterres.

La ONU recuerda que la UNRWA "es parte integral de las Naciones Unidas", por lo que se le aplica la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, tanto a la organización en sí como a sus propiedades, bienes, cargos y resto del personal. "Las propiedades utilizadas por la UNRWA son inviolables", ha subrayado antes de recordar que esto mismo fue recalcado por el dictamen del 22 de octubre de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Guterres ha recordado que la UNRWA desempeña una labor "indispensable" para el pueblo palestino tanto en Gaza como en otros territorios. Además, "la actividad de la UNRWA en Gaza contribuye a la aplicación de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad" que avaló el plan de alto el fuego estadounidense para Gaza.

La norma permite al Gobierno israelí apoderarse "sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos" de propiedades arrendadas en Jerusalén a la agencia humanitaria de la ONU, que las utilizaba como oficinas.

La aprobación de esta propuesta supone un paso más en la campaña israelí contra la UNRWA y se suma a eventos como la irrupción este diciembre de autoridades israelíes en el complejo en Jerusalén Este de la agencia, donde colocaron una bandera israelí en el lugar de la de la ONU, o el cierre, en mayo de este año, de las escuelas de la entidad en la misma zona.