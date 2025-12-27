Guterres condena el "mortífero ataque terrorista" que ha dejado ocho muertos en una mezquita de Homs (Siria)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "inequívocamente" el "mortífero ataque terrorista" perpetrado este viernes por el grupo extremista suní Ansar al Sunna en una mezquita situada en un barrio de mayoría alauí en la ciudad siria de Homs (oeste), que ha dejado al menos ocho muertos y cerca de 20 heridos, según el último balance de las autoridades.

"El Secretario General reitera que los ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables. Subraya que los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia", ha declarado en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Dujarric ha transmitido asimismo las condolencias del secretario a los familiares de los fallecidos y ha asegurado que Guterres "ha tomado nota de que las autoridades sirias han condenado el ataque y reafirmado el compromiso del Estado de combatir el terrorismo y exigir responsabilidades a los autores".

Estas declaraciones tienen lugar horas después de que Ansar al Sunna haya reivindicado la autoría de este atentado, tras advertir en junio --luego de un ataque en una iglesia de la capital, Damasco-- que sus ataques "seguirán aumentando y apuntarán a todos los infieles y apóstatas".

El ataque ha sido condenado por el Ministerio de Exteriores sirio, que ha indicado que "este cobarde acto criminal constituye un ataque flagrante a los valores humanos y morales". "Tiene lugar en el contexto de repetidos intentos desesperados de desestabilizar la seguridad y la estabilidad y sembrar el caos entre el pueblo sirio", ha señalado.

De acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad sirio, ocho personas han muerto y 18 han resultado heridas a causa de la explosión, que ha tenido lugar en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, ubicada en el barrio de Uadi al Dahab, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.