Guterres destaca la contribución de Indonesia a las fuerzas de paz de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado este lunes desde Indonesia la contribución del país asiático al sistema multilateral y su papel en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, donde tradicionalmente ha aportado numerosos despliegues.

De visita en Yakarta, Guterres ha recalcado el papel de liderazgo de Indonesia entre los países del llamado Sur Global, incidiendo además en que resulta "un pilar del multilateralismo". "Sigue desempeñando un papel influyente en la configuración de la cooperación internacional en toda la región de Asia-Pacífico y en el conjunto del Sur Global, como miembro clave de la ASEAN, el G20, el D-8, los BRICS, la APEC y la Organización de Cooperación Islámica, entre muchas otras organizaciones, sin olvidar, por supuesto, Naciones Unidas", ha apuntado.

De esta forma ha ensalzado al país por "contribuir a forjar y fortalecer los vínculos entre la ASEAN y Naciones Unidas", en materia de paz y seguridad, pero también desarrollo y Derechos Humanos.

"Indonesia es un referente reconocido y respetado en la construcción de puentes diplomáticos, tanto en Naciones Unidas como más allá de ellas. Es también un firme defensor del mantenimiento de la paz, con cerca de 2.000 mujeres y hombres indonesios desplegados en siete misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en todo el mundo", ha reconocido.

Del mismo modo, el ex primer ministro luso ha advertido de la necesidad de reformas en el sistema internacional ante "el riesgo de que el mundo se fragmente". "Debemos avanzar hacia una multipolaridad interconectada, con múltiples centros de poder sustentados por una densa red de vínculos económicos, políticos, sociales y tecnológicos", ha dicho, enmarcando a Indonesia en este esquema.

Guterres ha pedido así reconocer que la realidad del escenario internacional es el de un mundo "cada vez más multipolar" que "necesita instituciones multilaterales eficaces y representativas".

"Antes de la Primera Guerra Mundial, Europa era multipolar. Sin embargo, no existían instituciones multilaterales que gobernaran el continente europeo. El resultado fue la Primera Guerra Mundial", ha expuesto, al tiempo que ha pedido que instituciones como la ONU aborden los cambios necesarios para "reflejar mejor el peso de los países y las economías en el mundo actual".

"Debemos empezar por el sistema de Bretton Woods, para garantizar que los países en desarrollo tengan una participación mucho mayor y una influencia considerablemente superior en las decisiones que se toman. Y debemos reformar el Consejo de Seguridad. Entre sus miembros permanentes hay dos países europeos, uno norteamericano y uno asiático. ¿Tiene esto algo que ver con el mundo actual? ¿Es un órgano representativo de la realidad del mundo de hoy? Evidentemente, no", ha agregado.