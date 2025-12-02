Guterres expresa su solidaridad con los afectados por las inundaciones en Asia, que dejan más de mil muertos

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado este martes su solidaridad con los afectados por las peores inundaciones a las que se enfrenta Asia en las últimas décadas, que han dejado miles de muertos y cientos de desaparecidos.

"(Guterres) expresa su profunda consternación por la trágica pérdida de vidas causada por las graves inundaciones y deslizamientos de tierras en Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Malasia", reza un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

El jefe de Naciones Unidas, que también ha "transmitido sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas", ha subrayado que mantiene un "estrecho contacto con las autoridades de los cuatro países y que están preparados para apoyar las labores de rescate".

En este sentido, ha hecho hincapié en que los equipos de Naciones Unidas desplegados en los mencionados países "permanecen a disposición de los gobiernos para brindar la ayuda necesaria".

Los ciclones se han cebado especialmente con Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia, donde millones de personas se han visto gravemente afectadas y han tenido que abandonar sus viviendas para protegerse de los derrumbes y las fuertes corrientes de agua. De momento, la cifra de fallecidos roza los 1.300 y los desparecidos se acercan al millar.