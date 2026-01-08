Guterres lamenta la decisión de Trump de "retirar" a EEUU de decenas de entidades de la ONU

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lamentado este jueves la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "retirar" al país de varias agencias de Naciones Unidas, en el marco de una medida adoptada en la víspera y que afecta a decenas de organizaciones internacionales a las que Washington acusa de actuar contra los intereses del país norteamericano.

"Como hemos subrayado reiteradamente, las contribuciones al presupuesto ordinario de la ONU y al presupuesto para el mantenimiento de la paz, aprobados por la Asamblea General, constituyen una obligación legal, en virtud de la Carta de Naciones Unidas, para todos los Estados miembros, incluido Estados Unidos", ha declarado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa.

En su intervención, ha aseverado que "todas las entidades de Naciones Unidas seguirán ejecutando sus mandatos, tal y como les fueron encomendadas por los Estados miembros", alegando que seguirán "cumpliendo" sus mandatos "con determinación" porque este organismo internacional "tiene la responsabilidad de cumplir con quienes dependen" de sus programas.

Durante la jornada del miércoles, Trump firmó un memorando que obliga a "todos" los departamentos y agencias de su gabinete a no "participar" ni financiar a 31 organizaciones de la ONU y otras 35 no pertenecientes al mencionado organismo multilateral.

Según Washington, esta medida impedirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que "promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses o que abordan cuestiones importantes de manera ineficaz o ineficiente".

En esta línea, Trump denunció que las organizaciones afectadas "socavan la independencia" de Washington, en particular, al promover "políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos".

El texto recuerda que la Administración Trump ya ordenó la retirada del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU), y prohibió cualquier financiación futura para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).