Guterres lamenta la muerte de Habermas y afirma que "ningún filósofo influyó tanto" en él como el alemán

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en una imagen de archivo
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 2:55
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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lamentado este domingo la muerte en la víspera del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad y ha manifestado que "ningún filósofo influyó tanto" en su pensamiento como él, al tiempo que ha puesto en valor para la actualidad la "comunicación bidireccional entre la política y la ciudadanía", la idea del germano que más ha destacado.

"Me entristeció profundamente enterarme del fallecimiento de Jürgen Habermas, un gigante de la filosofía y un verdadero intelectual público. Ningún filósofo influyó tanto en mi pensamiento a lo largo de mi trayectoria política", ha expresado el líder de la ONU en un comunicado difundido por su portavocía.

Reconociendo sus contribuciones a campos como el pensamiento político, la sociología y la comunicación, el dirigente portugués se ha mostrado "particularmente impresionado por sus ideas sobre la característica distintiva de una democracia moderna: el flujo constante de comunicación entre los responsables políticos y la sociedad civil".

"Hoy más que nunca, necesitamos esta interacción constante --esta comunicación bidireccional entre la política y la ciudadanía-- para comprender mejor los desafíos que enfrentamos y para encontrar soluciones efectivas", ha reivindicado en su mensaje, en el que también ha transmitido sus condolencias a la familia del filósofo alemán "y a todos aquellos que fueron influenciados por su pensamiento e inspirados por su claridad moral".

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