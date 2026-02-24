Guterres nombra al ex ministro de Exteriores de Finlandia como enviado personal para Sudán

Archivo - Pekka Haavisto. - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 24 Feb.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha anunciado este martes al diplomático finlandés Pekka Haavisto como su nuevo enviado personal para Sudán, a quien le avala su amplia experiencia política e internacional y papel de mediación en la región del Cuerno de África y en Oriente Próximo.

Haavisto, exministro de Asuntos Exteriores de Finlandia entre otros cargos gubernamentales, cuenta con más de cuarenta años de experiencia política, como muestra su paso por puestos de ato nivel en la Unión Europea, para quien ejerció como enviado especial para Sudán entre 2005 y 2007, y en Naciones Unidas.

El nuevo enviado especial de Guterres para Sudán, remplaza al diplomático argelino Ramtane Lamamra, a quien el secretario general de Naciones Unidas ha agradecido su dedicación y compromiso con los esfuerzos de paz en el país africano.

Estados Unidos desveló la semana pasada un plan fundamentado en "cinco pilares" --siendo el primero de ellos una tregua humanitaria, seguida de un alto el fuego permanente-- para un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La guerra civil en Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.