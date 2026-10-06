Guterres pide un alto el fuego "permanente" y una vía política a una "paz duradera" tres años después del 7-O

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante su intervención ante la 81ª Asamblea General de la ONU en septiembre de 2026 (archivo) - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego "permanente" y a abrir "un camino político hacia una paz duradera" en Oriente Próximo en un mensaje de cara al tercer aniversario de los "aborrecibles" ataques del 7 de octubre de 2023, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados y que llevaron al Ejército israelí a lanzar una ofensiva militar a gran escala contra la Franja de Gaza que deja ya más de 74.200 muertos.

"Hace tres años, el 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron un atroz ataque terrorista a gran escala contra Israel, asesinando brutalmente a más de 1.200 israelíes y ciudadanos extranjeros", ha señalado, antes de detallar que "los civiles fueron atacados y asesinados de forma deliberada en sus hogares, en sus comunidades y en un festival de música" y denunciar que los secuestrados sufrieron "horribles abusos" bajo cautiverio en Gaza, incluida "violencia sexual".

"Algunos fueron asesinados por sus captores durante las hostilidades. Nada puede justificar estas atrocidades", ha señalado, antes de apuntar que "estos horrores no deben repetirse" y denunciar que "las devastadoras hostilidades que estallaron posteriormente infligieron un sufrimiento inenarrable a los palestinos en Gaza, incluyendo una pérdida masiva de vidas, desplazamiento y destrucción".

Así, ha subrayado que los palestinos de la Franja "siguen sufriendo unas condiciones intolerables" y ha añadido que "su sufrimiento también requiere un fin, ya". "El alto el fuego del año pasado trajo algo de alivio, pero aún ha de generar seguridad, una asistencia humanitaria adecuada o un camino creíble hacia la recuperación y la paz", ha remarcado.

"Insto a todas las partes a cumplir plenamente sus compromisos y a avanzar hacia la siguiente fase del alto el fuego, sobre la base del plan integral para poner fin al conflicto de Gaza. Es hora de que el alto el fuego se convierta en permanente. Es hora de permitir la entrada de ayuda humanitaria a gran escala. Y es hora de respetar el Derecho Internacional", ha enumerado.

"Debemos construir la vía política hacia una paz duradera en toda la región", ha defendido Guterres, quien ha hecho hincapié en que "Naciones Unidas mantiene un compromiso inquebrantable con estos imperativos". "Que este aniversario marque no solo otro año de duelo, sino también una determinación renovada de construir un futuro diferente: uno en el que israelíes y palestinos puedan vivir juntos en paz y seguridad, con sus derechos, dignidad y aspiraciones plenamente realizados", ha zanjado.

CRÍTICAS DE HAMÁS A GUTERRES

Las palabras del secretario general de la ONU han sido condenadas "firmemente" por Hamás, que ha acusado a Guterres de "promover narrativas falsas que el enemigo criminal intentó propagar por todos los medios y que informes de Derechos Humanos, investigaciones periodísticas y confesiones demostraron que eran falsas, especialmente en lo relativo a los ataques contra civiles, agresiones sexuales y malos tratos a los prisioneros retenidos por la resistencia".

El grupo islamista palestino ha destacado en un comunicado que las palabras de Guterres "suponen una condenable adopción de la falsa y engañosa narrativa sionista, así como sacar los acontecimiento de su contexto histórico", al tiempo que ha ahondado en que el comunicado del jefe de la ONU "ignora décadas de ocupación, cerco, masacres y violaciones contra el pueblo palestino, las tierras palestinas, los lugares sagrados y los prisioneros".

En este sentido, ha argumentado que la postura de Guterres "priva a un pueblo oprimido y sometido a una ocupación fascista a su derecho a defenderse y resistir ante la ocupación", antes de cargar contra el "tibio lenguaje usado para describir la guerra de exterminio lanzada por el Gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu --el primer ministro de Israel--, quien está requerido por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra un pueblo indefenso y las masacres cometidas contra niños, mujeres y ancianos".

"Al tiempo que rechazamos las falsedades contenidas en esta declaración y exigimos que el secretario general de Naciones Unidas se retracte de ellas, recalcamos la necesidad de que la ONU y sus instituciones asuman sus responsabilidades para poner fin a la ocupación y detener la agresión en curso contra nuestro pueblo, intervenir con urgencia para brindar asistencia a los más de dos millones de personas sitiadas en la Franja de Gaza y tomar medidas para que los líderes de la ocupación, criminales de guerra, rindan cuentas ante los tribunales internacionales por sus crímenes de lesa humanidad", ha remachado.