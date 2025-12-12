Guterres pide un cese "inmediato de las hostilidades" y reanudar el diálogo para un alto el fuego en Sudán

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este viernes al Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a acordar un cese "inmediato de las hostilidades" y reanudar las conversaciones para alcanzar un alto el fuego, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023, que ha sumido al país africano en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial.

"Al acercarse a los 1.000 días de este devastador conflicto, (Guterres) reitera su llamamiento a todos los Estados con influencia para que actúen de inmediato, obliguen a poner fin a los combates y se detenga el flujo de armas que alimenta el conflicto. Exhorta a las partes a que acuerden el cese inmediato de hostilidades y reanuden las conversaciones para alcanzar un alto el fuego duradero y un proceso político integral e inclusivo", ha declarado.

A través de un comunicado firmado por el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, el jefe de Naciones Unidas ha remarcado que están dispuestos a "apoyar medidas genuinas para poner fin a los combates en Sudán y trazar un camino hacia una paz duradera" y ha condenado "todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles", exigiendo el cumplimiento de las obligaciones en virtud del Derecho Internacional en "todas las zonas de conflicto activo".

En este sentido, Guterres se ha mostrado "profundamente alarmado por los informes que indican que al menos 30 civiles murieron y muchos otros resultaron heridos en un ataque con drones en la ciudad de Katila", a unos 150 kilómetros al suroeste de la capital de Darfur Sur, Nyala, a principios de esta semana.

"Esto ocurre mientras el número de víctimas de la creciente violencia contra la población civil en las regiones de Darfur y Kordofán, en particular debido al aumento de los ataques con drones, sigue aumentando rápidamente. Se reportaron más víctimas civiles en otro ataque contra la ciudad de Kutum, en el estado de Darfur Norte, el mismo día", ha lamentado.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.