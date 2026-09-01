Guterres pide contención en Oriente Próximo y una solución pacífica en Irán que reabra el paso de Ormuz

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una cumbre de la OCS. - Europa Press/Contacto/Vyacheslav Prokofyev

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha reclamado este martes la "máxima contención" ante la crisis que vive Oriente Próximo, incidiendo en el caso de Irán en la necesidad de lograr una solución "pacífica y justa" que garantice la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

En su discurso ante la Organización de Cooperación de Shanghái, que congrega en Kirguistán a líderes de China, Rusia, Irán, India o Turquía, entre otros, Guterres ha incidido en los "efectos de gran alcance" que han tenido los conflictos en Oriente Próximo los últimos años. "Los acuerdos y los altos el fuego se incumplen constantemente y continúan los ataques", ha incidido, pidiendo "la máxima contención" y que se respeten los acuerdos y el Derecho Internacional.

En un comentario centrado en la situación en Irán, el jefe de Naciones Unidas ha insistido en que haya "una solución pacífica, justa y duradera que también salvaguarde los derechos y libertades de navegación internacionales, incluso en el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el Mandeb y sus alrededores".

Respecto a la crisis en Gaza, donde Israel ha intensificado sus ataques pese al alto el fuego, ha pedido respeto a dicha tregua y que se aplique "plenamente" el plan diseñado por Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

"Los obstáculos que socavan la ayuda humanitaria deben eliminarse de inmediato", ha incidido, para recalcar que en Cisjordania "deben cesar los ataques de los colonos y la expansión de los asentamientos" y recalcar que la salida al conflicto pasa por una solución de dos Estados "independientes, soberanos y democráticos que vivan uno al lado del otro en paz y seguridad".

HORA DE UN ALTO EL FUEGO EN UCRANIA

Sobre la guerra en Ucrania, cuando se cumplen cuatro años y medio de conflicto iniciado por la ofensiva a gran escala de Rusia, Guterres ha señalado que "ya es hora de un alto el fuego total e inmediato".

El ex primer ministro luso ha subrayado que este paso llevaría a "unas negociaciones encaminadas a lograr una paz justa, duradera e integral", recalcando que cualquier solución pasa por encuadrarse en el Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la ONU.

MUNDO MULTIPOLAR

En un foro que precisamente evidencia el auge de potencias como China o India, Guterres ha roto una lanza por el mundo multipolar afirmando que es "algo positivo" y que hay que "reforzar". "La multipolaridad es una condición necesaria para lograr justicia en la gobernanza mundial y en las relaciones internacionales. Y es el mejor respaldo para un multilateralismo eficaz y para unas Naciones Unidas al servicio de todos, sin dobles raseros y de conformidad con la Carta", ha expuesto.

El jefe de la ONU ha incidido así en la necesaria reforma de unos organismos internacionales diseñados tras la Segunda Guerra Mundial y "que siguen reflejando esencialmente la realidad de 1945 y las circunstancias de aquel momento".

"Debemos reformar nuestras instituciones multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y el sistema de Bretton Woods, para que reflejen las realidades actuales y aumenten la representación y la influencia de los países en desarrollo, con el fin de construir un orden mundial justo", ha defendido.

El secretario general de la ONU ha subrayado así la voluntad de cooperar con el grupo de países encuadrados en la OCS para garantizar la seguridad mundial pero también para abordar la cuestión climática, la arquitectura financiera mundial y desafíos como el despliegue de la Inteligencia Artifical.