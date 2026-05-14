Hallada muerta la segunda militar de EEUU desaparecida durante unas maniobras en Marruecos

La soldado estadounidense de primera clase Mariyah Symone Collington, de 19 años - EJÉRCITO DE EEUU

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la muerte de la segunda militar desaparecida a comienzos de este mes de mayo en Marruecos durante los ejercicios conjuntos internacionales León Africano 2026, en los cuales desapareció otro uniformado cuyo cadáver fue recuperado el pasado día 10.

Se trata de la soldado de primera clase Mariyah Symone Collington, de 19 años, oriunda de la ciudad de Tavares, en el departamento de Florida. Su cuerpo fue localizado y rescatado el 12 de mayo de una cueva costera sita a unos 500 metros de los acantilados ubicados cerca de la zona de entrenamiento de Cap Draa, en la región de Tan Tan, lugar donde, según los informes del órgano castrense, ambos "se adentraron en el océano".

"Las difíciles condiciones del mar, en el terreno costero y la accesibilidad de la cueva han complicado las operaciones de búsqueda y recuperación a lo largo de toda la intervención", ha resaltado el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) a través de un comunicado en el cual ha agregado que, localizados ambos soldados, ahora la atención la centrará en la repatriación de los cuerpos.

De acuerdo con el general de brigada Curtis King, la muerte de Collington, quien prestaba servicio como integrante de la tripulación de defensa aérea y antimisiles, "supone una profunda pérdida para el 10º Comando de Defensa Aérea Antimisiles del Ejército".

De esta búsqueda que abarcó "más de 21.300 kilómetros cuadrados en zonas marítimas costeras" han participado "más de 1.000 efectivos militares y personal civil de Estados Unidos y Marruecos", ha precisado el referido mando, que ha agregado que las fuerzas estadounidenses y marroquíes "aplicaron capacidades integradas aéreas, terrestres, marítimas y submarinas a lo largo de toda la operación, incluyendo sistemas aéreos no tripulados y aeronaves de ala giratoria y ala fija, buques de superficie, equipos de buceo y alpinismo y elementos de búsqueda terrestre".

Recuperados los restos, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos los trasladaron en un helicóptero hasta el depósito de cadáveres del Hospital Militar Moulay El Hassan, en Guelmim, en el suroeste del país. Posteriormente, su cuerpo y el del teniente primero Kendrick Lamont Key partieron a bordo de un avión militar tipo C-130H de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se encuentran de camino al país norteamericano.

Cabe señalar que el Mando África ha subrayado que el "incidente" sigue estando bajo investigación, al tiempo que ha remarcado que se dará a conocer más información a medida que esté disponible la misma.