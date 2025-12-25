Hallados más de un millón de archivos adicionales que "podrían" estar relacionados con el caso Epstein

El actual presidente de EEUU, Donald Trump, junto al delicuente sexual convicto Jeffrey Epstein - Europa Press/Contacto/House Oversight Committee

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el hallazgo de "más de un millón de documentos adicionales" potencialmente relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y ha señalado que su difusión podría demorarse "unas semanas más" debido al volumen del material.

"El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y la Policía Federal estadounidense (FBI) han informado al Departamento de Justicia de que han descubierto más de un millón de documentos adicionales que podrían estar relacionados con el caso de Jeffrey Epstein", ha señalado en su cuenta de la red social X, sin dar detalles sobre su contenido.

La cartera dirigida por Pam Bondi ha prometido que "publicaremos los documentos lo antes posible", si bien ha reconocido que "debido al gran volumen de material, este proceso puede tardar unas semanas más".

"Contamos con abogados que trabajan sin descanso para revisar y realizar las modificaciones legalmente necesarias para proteger a las víctimas", ha defendido, antes de prometer seguir "cumpliendo plenamente la ley federal y con la orden del presidente (Donald) Trump de publicar los archivos".

El nombre del mandatario aparece ahora de forma significativa en los últimos 30.000 archivos publicados por este Departamento, lo que muestra una mayor cercanía a Epstein --condenado por abuso sexual y tráfico de menores--, según informaciones de la cadena de televisión NBC News.

No obstante, su Administración ha incidido en que algunos de los documentos contienen datos "falsos" y "acusaciones sensacionalistas contra el presidente", que no está acusado de delito alguno en relación con el caso pero ha tratado hasta la fecha de obstaculizar la publicación de los documentos.

La Ley de Transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por el inquilino de la Casa Blanca el mes pasado, fijó el 19 de diciembre como fecha límite para que el Departamento de Justicia publique todos los materiales no clasificados que posee relacionados con el difunto delincuente sexual y su cómplice, Ghislaine Maxwell. La ley establece excepciones para proteger la información personal de los sobrevivientes y otras categorías específicas.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el expresidente estadounidense Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.