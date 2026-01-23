Hallados los restos de los diez pasajeros de un avión de vigilancia siniestrado la semana pasada en Indonesia

Imagen de archivo de los equipos de rescate durante las operaciones de búsqueda del avión siniestrado en Indonesia. - Europa Press/Contacto/Muchtamir Zaide

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han informado este viernes de que se han logrado recuperar los restos de los diez pasajeros que viajaban a bordo de un avión de vigilancia pesquera siniestrado la semana pasada en la región de Maros, en la provincia indonesia de Célebes Meridional.

La agencia de Búsqueda y Rescate (SAR) del país ha señalado que a bordo de la aeronave 'ATR 42-500' viajaban siete miembros de la tripulación y tres pasajeros, trabajadores del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca. Dos de los cuerpos se encontraban en una zona montañosa cercana al lugar del accidente.

Los últimos cinco cadáveres están siendo trasladados al Hospital de Bhayangkara, en Makassar, para su identificación, según informaciones de la agencia de noticias Antara. Además, los equipos de búsqueda y rescate han logrado hacerse con las cajas negras de la aeronave, que se encontraba entre los restos del fuselaje.

"Sobre las 11.00 horas, hemos hallado objetivos que creemos que son las cajas negras del avión", ha explicado el coronel Dody Triyo Hadi, que ha contribuido a las labores de búsqueda, que se han salido adelante con dificultades debido a las malas condiciones meteorológicas.

La aeronave perdió el contacto con la torre de control del Aeropuerto Internacional Sultan Hasanudin el pasado 17 de enero cuando sobrevolaba el parque nacional de Bantimurung-Bulusaraung y se encontraba en paradero desconocido.