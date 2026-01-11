Hallan cinco cabezas cortadas expuestas en una playa de Ecuador

Archivo - Policía de Ecuador - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Ecuador ha abierto una investigación tras el hallazgo de cinco cabezas cortadas y expuestas en una playa de Puerto López, en la provincia ecuatoriana de Manabí.

Las cinco cabezas estaban colgadas de una cuerda amarrada a su vez a dos estacas clavadas en la arena junto a un mensaje de advertencia contra extorsión a pescadores, informa el diario ecuatoriano 'El Universo'.

Dos facciones del grupo criminal Los Choneros se disputan Puerto López, escenario de una ola de violencia, según ha reconocido la Policía, que ha destinado unidades especializadas para levantar indicios y recabar información.

El hallazgo ha provocado conmoción entre residentes y visitantes. Los agentes han acordonado la zona para evitar el tránsito de personas y buscan ya los cuerpos correspondientes a las cabezas.

Sí se sabe que las víctimas serían cinco personas de las que se denunció su desaparición durante los primeros días de este año: Ángel Mero Muñoz, de 34 años; Jorge Quijije, de 22 años; Anthony Anchundia, de 20 años; Bernardo Medranda, de 24, y Daniel Reyes. Medrana tenía antecedentes penales por tenencia y porte de arma.