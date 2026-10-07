Hamás describe el 7-O como "un glorioso hito histórico" enmarcado en "el derecho a la resistencia"

Archivo - Un miembro de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante una liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito este miércoles los ataques del 7 de octubre de 2023 como "un glorioso hito histórico" y "una épica nacional", en un comunicado publicado con motivo del tercer aniversario de lo que el grupo islamista llama la operación 'Inundación de Al Aqsa' y enmarca en "su derecho legítimo a la resistencia hasta la derrota de la ocupación".

Así, el grupo ha manifestado que el 7-O permitió que "la voz del oprimido pueblo palestino fuera escuchada por el mundo tras décadas de abandono, aquiescencia y complicidad con las políticas de ocupación que buscan liquidar la causa y el derecho inherente a la autodeterminación", según un comunicado publicado a través de su página web.

Hamás ha ensalzado "la perseverancia y los sacrificios" asumidos por el pueblo palestino y ha destacado que "este pueblo firme y resistente se alza imponente como una gran montaña, a pesar de todo lo que ha sufrido, manteniéndose orgulloso, tenaz e inquebrantable en su voluntad de libertad y liberación de la ocupación", antes de destacar la labor de su brazo armado, las Brigadas Ezeldín al Qasam, ante la ofensiva de Israel.

"En este día bendito, saludamos a nuestro gran pueblo palestino de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, que ha sido y sigue siendo la roca contra la cual se estrellan todos los planes de desplazamiento y aniquilación", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que los ataques del 7-O "fue una respuesta natural" y "la culminación del amargo sufrimiento impuesto por la ocupación durante décadas de agresión, cerco sofocante, asesinatos sistemáticos y negación de los derechos".

"El espíritu de este levantamiento permanece vivo en nuestro pueblo y en nuestra nación, y se renueva mediante la adhesión a nuestros principios y la defensa de nuestros derechos legítimos", ha remarcado el grupo, que ha esgrimido que "los intentos de la ocupación y de sus partidarios de afirmar que la batalla comenzó el 7 de octubre (de 2023) constituyen una flagrante distorsión de la realidad".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el conflicto con el enemigo no comenzó ese día, ni se han escrito aún sus capítulos finales", antes de destacar que "estos últimos tres años han revelado la dura realidad de esta ocupación terrorista y sus tendencias similares a los nazis". Hamás ha acusado así a Israel de "cometer un genocidio y horribles masacres, desatando su odio contra niños, mujeres y civiles, y destruyendo infraestructura vital".

"Sus crímenes han dejado un saldo de más de 74.000 mártires y 175.000 heridos, además de decenas de miles de prisioneros en las cárceles de la ocupación y miles de desaparecidos. Se trata de crímenes documentados e innegables que no caerán en el olvido y que solo fortalecerán la determinación de nuestro pueblo de reclamar sus derechos", ha apuntado.

De hecho, el grupo palestino ha esgrimido que "la guerra de exterminio no ha terminado", sino que "ha continuado con nuevos métodos" para acometer un "genocidio silencioso" desde el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, con "unos 1.500 muertos y más de 5.000 heridos" desde entonces. "Además, la agresión continúa en Jerusalén y Cisjordania", ha criticado.

"EROSIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE ISRAEL"

Por otra parte, Hamás ha destacado que estas acciones de Israel "han provocado una rápida erosión de su supuesta legitimidad y una caída sin precedentes de los apoyos con los que cuenta, incluso entre sus aliados tradicionales en Occidente". "La retirada de delegaciones de las reuniones de Naciones Unidas no es más que un indicio de su transformación en un Estado paria y en una carga moral y política para el mundo", ha valorado.

"Seguiremos trabajando en la construcción de una estrategia nacional unificada de lucha, en la que participen todos los palestinos, ya que es la única manera de hacer frente a los planes del gobierno de ocupación fascista", ha defendido, antes de aplaudir los llamamientos internacionales al boicot y las desinversiones para "profundizar el aislamiento" de Israel y llevar a sus dirigentes ante tribunales internacionales.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y el resto de obligaciones derivadas del hecho de que tanto el grupo como Israel aceptaran la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, motivo por el que ha pedido a Washington y a los mediadores que "obliguen a la ocupación a cumplir sus compromisos y a aplicar la hoja de ruta aceptada".

Por último, ha pedido a los países de la región y a las "fuerzas progresistas" que "presionen" a Israel para que ponga fin a "su guerra de exterminio, desplazamiento y hambruna", y que respalden el derecho de los palestinos "a la libertad y a la independencia".

"Nuestro pueblo se está defendiendo a sí mismo, a su tierra, a sus derechos y lugares sagrados, así como su derecho legítimo a resistir la ocupación por todos los medios hasta lograr su fin y establecer nuestro Estado palestino libre, independiente y plenamente soberano, con Jerusalén como capital, para que nuestro pueblo pueda vivir una vida digna, libre de asedios, bombardeos, amenazas o tutelas", ha apostillado.