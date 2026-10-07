El líder de los hutíes celebra el 7-O y aplaude la resistencia palestina frente los "atroces crímenes" de Israel

Archivo - Insurgentes yemeníes enarbolan banderas con la imagen del líder de los hutíes, Abdel Malik Al Huti - Hani Al-Ansi/dpa - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de la insurgencia hutí de Yemen, Abdul Malik al Huti, ha celebrado el ataque que lanzaron hace exactamente tres años las milicias palestinas contra Israel como el comienzo de la batalla más importante en la lucha del pueblo palestino y un golpe sin precedentes para la entidad israelí, a la que denunció por emprender desde entonces "un genocidio" caracterizado por sus "atroces crímenes" contra la población palestina.

En su discurso con motivo del 7-O, Al Huti ha aprovechado para elogiar el apoyo proporcionado desde entonces por sus milicias a la población palestina, caracterizado por sus ocasionales bombardeos contra territorio israelí y contra la navegación internacional en el mar Rojo como instrumento de presión.

"Hemos cumplido con nuestro deber islámico en la mayor medida que uno pueda concebir", ha declarado el líder yemení, inmerso ahora mismo en una nueva campaña contra el Gobierno reconocido por la comunidad internacional y su aliado Arabia Saudí, a la que ha culpado específicamente en varias ocasiones durante su discurso de funcionar como un "cómplice del sionismo" israelí.

"Con sus acciones y posturas, el régimen saudí y quienes siguen su ejemplo apoyaron al enemigo israelí, mientras que lo que se ofreció al pueblo palestino no fue más que declaraciones en papel", ha denunciado Al Huti, cuyo movimiento Ansar Alá es considerado como una extensión regional de Irán, enemigo declarado de Riad y de Tel Aviv.

Al Huti lamentó especialmente la sensación de "abandono" que padece la población palestina ante la falta de apoyo del mundo musulmán. "Los únicos que apoyaron al pueblo palestino fueron la Resistencia Islámica en el Líbano", ha explicado en alusión a Hezbolá, "la República Islámica de Irán, las facciones iraquíes y el frente de apoyo yemení".

"Es lamentable", ha proseguido, "que los musulmanes, en particular los árabes, hayan perdido una oportunidad genuina de apoyar al pueblo palestino, porque la operación de la 'Inundación de Al Aqsa'", en referencia al ataque de las milicias del 7 de octubre de 2023, "representó un punto de inflexión para toda la nación en su lucha contra el enemigo".

Frente al temor internacional, "la parte palestino ha demostrado una resistencia asombrosa frente al genocidio contra su pueblo" perpetrado por "el enemigo israelí, que ha usado las armas más letales que existen sobre zonas residenciales de la Franja de Gaza" y configurado, con apoyo de Estados Unidos, "una campaña de hambruna" contra la población de Gaza que ha "avergonzado al mundo", acompañada de "algunos de los crímenes más atroces jamás cometidos en la Franja".

Crimenes que "han sido retransmitidos en directo, mientras Israel demostraba abiertamente su agresión y su determinación de perpetrar el genocidio y estos crímenes" con "tal brutalidad que el mundo entero quedó conmocionado".

Al Hutí ha mencionado incluso el escándalo de Jeffrey Epstein como ejemplo de un "sistema sionista" y vinculó al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán con el fallecido empresario, delincuente sexual convicto. Durante la revelación de los documentos de Epstein, las autoridades estadounidenses encontraron una fotografía de Epstein posando con el príncipe saudí.

"La exposición del sistema sionista se ha intensificado a través de los crímenes en Gaza y los escándalos que involucran al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, sacando a la luz los hechos de manera suficiente", ha comentado Al Huti a este respecto.