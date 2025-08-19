Hamás dice anteponer los "intereses nacionales" tras aceptar una propuesta de alto el fuego para Gaza

Archivo - Palestinos intentan recuperar sus pertenencias tras un bombardeo de Israel contra una escuela que acogía a desplazados en el este de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

Egipto afirma que el texto ya está en manos de Israel: "La pelota está en su tejado"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Taher al Nunu, líder del Movimiento de Resistencia Islámica, ha asegurado este martes que el grupo armado palestino ha "antepuesto los intereses nacionales" tras aceptar una propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 62.000 palestinos en el marco de la ofensiva desatada en octubre de 2023 por el Ejército israelí.

"Al aceptar la propuesta, (...) hemos antepuesto el interés nacional", ha indicado en un comunicado en el que ha señalado que existen garantías por parte de Estados Unidos, las cuales han sido "aceptadas", según ha recogido el diario 'Filastin', afín al grupo.

"Esperamos que esta propuesta lleve a poner fin a la guerra", ha afirmado, al tiempo que ha el objetivo es lograr una mayor protección de los civiles en Gaza y "aliviar el sufrimiento humanitaria al que se enfrenta la población como resultado de la continuada ocupación militar israelí".

En este sentido, ha asegurado que la propuesta será puesta en marcha una vez reciba el visto bueno de la otra parte. Además, ha confirmado que Egipto y Qatar --que figuran como países mediadores-- han preparado la propuesta basándose en una anterior.

Por su parte, un jefe del servicio de Información del Gobierno de Egipto ha confirmado que el texto ya se encuentra en manos de Israel después de que las facciones palestinas aceptaran la propuesta. "La pelota está ahora en el tejado de Israel", ha afirmado.

Así, ha aventurado que una posible tregua de 60 días podría mejorar la situación interna en Israel y allanar el camino para un acuerdo "integral" que favorezca finalmente el cese definitivo de los ataques.