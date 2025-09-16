Hamás dice que la ofensiva de Israel contra la ciudad de Gaza es "un nuevo capítulo en la guerra genocida"

Columna de humo tras un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hamad

El grupo pide una respuesta internacional "a la altura de la escala de estas masacres" para poner fin a la ofensiva israelí

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este lunes que el inicio de una ofensiva terrestre a gran escala por parte del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza para intentar capturarla supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja de Gaza.

"La expansión de las operaciones militares terroristas de la ocupación sionista contra el pueblo palestino en Gaza y la bárbara escalada en la ciudad, que no tiene precedentes (...) no es más que un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática contra nuestro pueblo, ahondando la catástrofe humanitaria en la Franja", ha dicho.

Así, ha subrayado que "estos crímenes, que violan todas las normas y leyes internacionales, son perpetrados bajo la flagrante cobertura política y militar de la Administración estadounidense, que tiene una responsabilidad total en las consecuencias esta agresión", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Consideramos a Estados Unidos un socio principal en el genocidio y la limpieza étnica en Gaza", ha apuntado el grupo, que ha pedido a la comunidad internacional que adopte "decisiones responsables y decisivas" que "estén a la altura de la escala de estas masacres" para "forzar a la ocupación sionista a poner fin a la guerra y levantar el cerco a Gaza".

En esta línea, ha reclamado a los países árabes y musulmanes que "asuman sus responsabilidades históricas, morales y humanitarias hacia Gaza y su pueblo, que está siendo exterminado, y que se apresuren a la hora de hacer frente al comportamiento de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu y su Gobierno fascista, haciendo frente a sus planes expansionistas contra Palestina y toda la región".

El Ejército de Israel ha lanzado este martes una ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza, tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona, en medio de las operaciones militares desatadas en el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.