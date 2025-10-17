Hamás entrega a la Cruz Roja los restos de otro rehén

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este viernes por la noche los restos de otro rehén a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, que será el que lo facilité a las autoridades israelíes.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, habían informado de que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a las 23.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza".

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado que la Cruz Roja ha recibido "el ataúd de un rehén y se dirigen hacia las tropas" israelíes para su entrega, minutos después de indicar que el traspaso se haría en "un punto" del sur de la Franja. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", ha insistido.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de nueve (diez, de confirmarse este último) de los 28 fallecidos.

No obstante, la milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.