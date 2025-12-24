Hamás no ve "indicios positivos" de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

Archivo - Imagen de Gaza. - OMAR ASHTAWY \ APAIMAGES - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha alertado este miércoles de que no ve "indicios positivos" de un avance para crear una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, tal y como estipula la segunda fase del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

El portavoz de Hamás, Basem Naim, ha acusado así a las autoridades israelíes de "retrasar" la puesta en marcha de esta segunda fase dado que conlleva "su retirada" de la Franja. "Tratan de obstaculizar el siguiente paso porque requiere la retirada completa de sus fuerzas, la apertura de los pasos fronterizos y el inicio del proceso de reconstrucción", ha asegurado.

"La ocupación sigue violando todas las cláusulas relacionadas con la primera fase del acuerdo y socava cualquier avance mientras la otra parte sigue cumpliendo sus obligaciones a pesar de las graves violaciones en las que incurre (Israel)", ha dicho durante una entrevista con el diario palestino 'Filastín', afín al grupo.

Así, ha abordado las conversaciones mantenidas el pasado viernes entre representantes de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía en la ciudad de Miami y ha afirmado que la primera fase del acuerdo ha salido adelante de forma "constructiva".

"Es necesario avanzar hacia la segunda fase, pero todo esto depende de las garantías de Estados Unidos y de su capacidad de respuesta a la hora de presionar al líder de la ocupación israelí, Benjamin Netanyahu, y su Gobierno fascista", ha puntualizado.

No obstante, ha hecho hincapié en que Israel "sigue violando lo estipulado" para el cumplimiento de la primera fase del pacto. "Cualquier fuerza que sea desplegada en Gaza debe tener un papel limitado, que incluya la supervisión del alto el fuego y cualquier medida para evitar un aumento de la violencia, pero no debe interferir en los asuntos internos palestinos", ha explicado.

"Llevamos desde agosto de 2014 trabajando en la formación de un comité de tecnócratas con pocas afiliaciones políticas, tal y como sugirió Egipto", ha destacado, al tiempo que ha descrito estos contactos como "positivos" para las partes.

En este sentido, ha apuntado a que "la única condición exigida por Hamás es que los palestinos sean los únicos que gobiernen Palestina". "No vamos a aceptar ningún guardián o ninguna influencia externa sobre nuestros asuntos", ha aclarado.