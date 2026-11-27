Archivo - El jefe del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jalil al Haya, durante una rueda de prensa en Irán en julio de 2024 (archivo) - Icana News Agency / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jalil al Haya, jefe del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha anunciado que el grupo mantiene "conversaciones" con otras facciones palestinas para "discutir mecanismos para hacer frente" a los ataques de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, antes de subrayar que la situación actual "es inaceptable".

"Hamás mantiene conversaciones con las fuerzas y facciones palestinas para discutir mecanismos para abordar las violaciones de la ocupación y su política de asesinatos diarios contra nuestro pueblo", ha dicho Al Haya, nombrado como líder del grupo en julio y quien sobrevivió en 2025 a un bombardeo perpetrado por Israel contra la capital de Qatar, Doha.

"La ecuación de asesinatos y bloqueo es inaceptable en el marco del acuerdo (de alto el fuego)", ha resaltado en un breve comunicado publicado por Hamás. "La sangre palestina es valiosa, y la política de silencio ante los crímenes de la ocupación por parte de la Junta de Paz y los países garantes es inaceptable", ha zanjado.

El mensaje de Al Haya, que supone una poco habitual indicación de una posible represalia por parte de Hamás a los bombardeos israelíes, ha sido publicado después de la muerte de dos altos cargos del aparato de seguridad de Gaza y un viceministro de Educación en ataques israelíes contra el enclave durante esta semana.

De hecho, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, afirmaron el jueves que las fuerzas israelíes "seguirán ajustando cuentas con cada uno de los terroristas" de Hamás. "Ningún terrorista es inmune, y nadie en la cúpula de Hamás logrará escapar", afirmaron ambos políticos, actualmente en funciones tras las elecciones legislativas de finales de octubre.

Horas después, el propio Katz amenazó con un nuevo desplazamiento de un millón de palestinos en la Franja si Hamás no procede a su desarme, apuntando a una posible operación a gran escala contra el norte de Gaza, en medio de las denuncias del grupo islamista palestino sobre violaciones del alto el fuego y la inacción de la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y los países garantes.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, anunciaron en julio su disolución como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado al hilo de la propuesta presentada por Trump para el futuro del enclave palestino, si bien el proceso está estancado entre acusaciones cruzadas de incumplimientos.

Asimismo, han denunciado más de 1.700 los palestinos muertos a causa de estos ataques pese al acuerdo, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7-O --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.772 muertos y 176.298 heridos.