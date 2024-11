Harris apela al sueño americano en la recta final a la Casa Blanca

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, ha cerrado este lunes su campaña electoral desde la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, pidiendo el voto masivo con un mensaje optimista en el que ha apelado al sueño americano y "quienes empiezan como los menos favorecidos y escalan hasta la victoria".

"Filadelfia, ¿estamos listos para ganar?", ha preguntado a la multitud congregada en el Museo de las Artes de la localidad. "Es bueno estar de vuelta en la ciudad del amor fraternal donde se forjaron los cimientos de nuestra democracia. Y aquí, en estas famosas escaleras, un homenaje a quienes empiezan como los menos favorecidos y escalan hasta la victoria".

La vicepresidenta ha cerrado su carrera a la Casa Blanca con un mensaje de "optimismo, con energía, con alegría". "Estados Unidos, empezamos esta campaña hace 107 días y desde el principio, la nuestra no ha sido una lucha contra algo. Ha sido una lucha por algo", ha señalado desde esta ciudad del estado de Pensilvania.

Una vez más, Harris ha sacado pecho de su labor profesional primero como senadora y luego como fiscal general de California: "Me he pasado la vida luchando por la gente que ha sido herida y descartada, pero que nunca deja de creer que en nuestro país todo es posible. He vivido la promesa de Estados Unidos y hoy veo que la promesa de Estados Unidos está en todos los que están aquí. En todos vosotros. Somos la promesa de América", ha dicho.

Previamente, desde Pittsburgh, Harris ha prometido el fin de "una década de política impulsada por el miedo y la división". "Tenemos la oportunidad en estas elecciones de pasar por fin la página de una década de política impulsada por el miedo y la división", ha declarado en la tercera parada en este disputado estado en vísperas de la jornada electoral. "Hemos terminado con eso. Se acabó. Hemos acabado. Estamos agotados de ello, y Pittsburgh, no vamos a volver atrás", ha aseverado.

Durante el mitin celebrado en el Monumento Histórico Nacional de los Altos Hornos de Carrie, la vicepresidenta ha asegurado que los demócratas "marcarán la diferencia en las elecciones". "El impulso está de nuestro lado", ha dicho una optimista Harris.

La demócrata ha destacado que la campaña de los demócratas "ha captado las ambiciones, las aspiraciones y los sueños del pueblo estadounidense", al tiempo que ha prometido "una nueva generación de liderazgo" en el país. "Estoy dispuesta a ofrecer ese liderazgo como próxima presidenta de Estados Unidos", ha señalado.