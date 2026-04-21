Harvey Weinstein se sienta de nuevo en el banquillo en un tercer juicio por violación en un hotel de Manhattan

Archivo - El exproductor de Hollywood estadounidense Harvey Weinstein - John Lamparski/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El antiguo productor de Hollywood estadounidense Harvey Weinstein se ha sentado de nuevo en los tribunales este martes en el marco de un nuevo juicio, el tercero, en su contra por presunta violación después de que una corte declarara nulidad en un segundo juicio y anulara la condena a 23 años de cárcel en el primero por irregularidades en el proceso.

El juicio gira en torno a las acusaciones de Jessica Mann, una exaspirante a actriz que acusó a Weinstein de violarla en un hotel en el centro de Manhattan en 2013. El exproductor fue condenado en 2020 por violación en tercer grado y absuelto de los delitos más graves, entre ellos agresión sexual con fines depredadores, que conllevaba una pena de cadena perpetua.

No obstante, un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló esta condena cuatro años más tarde tras concluir que el tribunal de primera instancia que abordó ese primer juicio contra Weinstein "admitió erróneamente" a trámite los testimonios de mujeres víctimas de una serie de abusos que no formaban parte del caso en cuestión.

Los fiscales del caso trataron de demostrar con el testimonio de otras mujeres que el afamado productor de cine presentaba un patrón de abuso sexual. El juicio contra Weinstein tras la anulación --el segundo-- sí se llegó a celebrar en junio de 2025, si bien el juez estatal de Nueva York Curtis Farber tuvo que declarar su nulidad después de que el jurado no llegara a un acuerdo en el caso de Mann, según ha recogido la cadena NBC News.

En aquel proceso, el jurado le declaró entonces culpable de un delito sexual en primer grado tras unas acusaciones de una exasistente, Miriam Haley, que le acusó de obligarla a practicarle sexo oral en 2006. El exproductor, no obstante, fue declarado no culpable de una presunta agresión sexual contra la modelo Kaja Sokola en 2002; quedaba pendiente el cargo sobre el caso de Mann.

El escándalo de Weinstein --más de 80 mujeres salieron a denunciar casos en su contra-- originó el movimiento #MeToo ('Yo También', en español) con el que cientos de mujeres denunciaron haber sufrido episodios de abuso sexual.