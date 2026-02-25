Hegseth apela el fallo que bloquea sus esfuerzos para degradar al senador demócrata Mark Kelly

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha presentado una apelación al fallo de un tribunal federal que bloqueó sus esfuerzos para degradar al senador Mark Kelly, quien, junto a otras personas, pidió a los militares del país norteamericano que no obedezcan "órdenes ilegales" de la Administración de Donald Trump.

El recurso, presentado ante un tribunal de apelaciones del distrito de Columbia, pide que se descarte un fallo previo por parte del juez Richad Leon, quien bloqueó en primera instancia los esfuerzos del Pentágono para degradar a Kelly y reducir su pensión de jubilación militar, según ha informado el diario estadounidense 'Politico'.

En respuesta, Kelly ha ironizado sobre la decisión de Hegseth y ha dicho que "no sabe cuándo abandonar". "Un juez federal dijo a Donald Trump y a Pete Hegseth que violaron mis derechos constitucionales y golpearon la libertad de expresión de millones de veteranos retirados", ha sostenido en un mensaje en redes sociales.

"Solo hay una razón para apelar este fallo: seguir pisoteando la libertad de expresión de los veteranos retirados y silenciar el disenso. Fui a la guerra para defender los derechos constitucionales de los estadounidenses y no abandonaré esta lucha, sin importar hasta dónde quieran llevarla", ha zanjado.

Hegseth, quien acusó a Kelly de mantener un comportamiento "sedicioso", criticó que el senador demócrata "calificara de ilegales unas operaciones militares legítimas", tras un vídeo en el que tanto él como otros cinco congresistas pidieron que los militares "rechazaran órdenes ilegales", en plenos bombardeos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico sospechosas de transportar drogas.

Tras la publicación del vídeo, el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó "traidores" y atribuyó un "comportamiento sedicioso punible con la muerte" a Kelly --quien estuvo en la Armada y se retiró con el rango de capitán, además de ser instructor en la Escuela de Pilotos Navales-- y a los demás congresistas que aparecen en la grabación.