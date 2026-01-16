Un helicóptero de Israel cae en Cisjordania durante un intento de recuperarlo tras un aterrizaje forzoso

Archivo - Un helicóptero de Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este viernes que uno de sus helicópteros Black Hawk ha caído en las últimas horas en Cisjordania durante un intento de recuperarlo después de un aterrizaje forzoso esta semana a causa de las malas condiciones climatológicas, un suceso que se ha saldado sin víctimas.

Así, ha subrayado que el aparato realizó un aterrizaje forzoso el martes en una zona despoblada en Cisjordania debido a la situación meteorológica, antes de agregar que durante los esfuerzos para sacarlo del lugar se ha registrado "un accidente".

"Durante el intento para recuperar el helicóptero ha tenido lugar un accidente, en el cual el aparato dañado se ha soltado (de las amarras para el transporte) y ha caído", ha subrayado, al tiempo que ha desvelado que el comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, ha ordenado ya una investigación al respecto.

Los Black Hawk, conocidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FD) como Yanshuf (Búho, en hebreo), son usados por las tropas israelíes para misiones de transporte y para el despliegue de militares durante operaciones, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza.