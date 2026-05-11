Un helicóptero de Israel quedó atrapado brevemente en Líbano por un "fallo técnico" durante una evacuación de heridos

Archivo - Helicóptero del Ejército de Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Sharon Eilon - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha indicado este lunes que un helicóptero militar enviado al sur de Líbano para evacuar a tres soldados heridos en un ataque con drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá ha quedado temporalmente atrapado por "un fallo técnico", si bien ha resaltado que posteriormente logró abandonar la zona sin ser alcanzado por disparos del grupo.

"Durante una operación de la Fuerza Aérea para evacuar a heridos en el sur de Líbano, uno de los helicópteros aterrizó en la zona de rescate sin poder despegar de nuevo por un fallo técnico", ha dicho el Ejército en un comunicado, en el que ha subrayado que los militares fueron finalmente evacuados en un segundo helicóptero.

Así, ha resaltado que "los equipos técnicos de la Fuerza Aérea repararon el fallo", tras lo que "el helicóptero despegó de forma segura". "El helicóptero no fue alcanzado por fuego enemigo, ha señalado, después de informar sobre tres heridos en el citado ataque con drones, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. Apenas unas horas antes, el Ejército había confirmado la muerte de un reservista en combates cerca de la frontera con Líbano.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.