Heridas 17 personas tras volcar un autobús que trasladaba a decenas de soldados de Israel

Archivo - Soldados israelíes en Huwara, Cisjordania - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han resultado heridas este jueves tras volcar un autobús que trasladaba a soldados del Ejército de Israel en el desierto del Néguev, según han confirmado los servicios de emergencia, que han indicado que ninguna de las víctimas se encuentra en estado grave.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un comunicado que el autobús ha volcado en la Autovía 40, concretamente entre Mitzpe Ramon y Shedma, antes de afirmar que el conductor y un pasajero están "en estado moderado", mientras que los otros 15 se encuentran leves.

"Había aproximadamente 50 pasajeros en el bus", ha manifestado, tras lo que el Ejército de Israel ha apuntado que el vehículo implicado en el accidente es "un autobús civil que trasladaba a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)". "Un soldado ha resultado herido en estado moderado y varios están heridos leves", ha agregado.

Así, el Ejército ha señalado que "los soldados recibieron atención médica en el lugar por parte de efectivos de Magen David Adom y algunos fueron evacuados para seguir recibiendo tratamiento en un hospital", al tiempo que ha resaltado que las familias de los heridos han sido ya notificadas sobre el incidente.