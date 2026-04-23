Heridas más de 15 personas tras una colisión frontal entre dos trenes cerca de Copenhague, en Dinamarca

Archivo - Fotografía de archivo tras un accidente de tren cerca de Nyborg, en Dinamarca, en enero de 2019 - Europa Press/Contacto/Qu Ran - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal entre dos trenes este jueves en los alrededores de la ciudad danesa de Hillerod, situada al norte de la capital, Copenhague, ha dejado más de 15 personas, entre ellas varias en estado crítico, según han confirmado las autoridades del país europeo.

Los Bomberos de Gran Copenhague han indicado en un mensaje en redes sociales que la colisión ha tenido lugar en torno a las 6.30 horas en un paso a nivel y ha confirmado que hay "varios heridos", algunos de los cuales han sido evacuados en helicóptero, sin más detalles.

La Región Capital de Dinamarca ha indicado que hasta ahora se han confirmado 17 heridos que han requerido hospitalización, entre ellos cuatro que se encuentran en estado crítico, según el diario danés 'Jyllands-Posten'. La Policía ha abierto ya una investigación, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.