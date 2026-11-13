Heridas tres personas en un centro médico de Kiev tras un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra Ucrania

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo)- -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas y otras 30 han sido evacuadas de un centro médico en la capital de Ucrania, Kiev, después de ser alcanzado durante un ataque lanzado por Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Sanidad ucraniano ha señalado en un mensaje en redes sociales que el ataque ha causado un incendio en las instalaciones y ha provocado daños parciales en la segunda planta, mientras que el Servicio Estatal de Emergencias ha apuntado que las llamas ya han sido extinguidas por los trabajadores de los servicios de emergencia.

El ataque ha alcanzado el Instituto de Traumatología y Ortopedia, situado en el distrito de Shevchenkivski, que ha tenido que suspender temporalmente sus operaciones, según ha confirmado su director médico, Ronan Derkach, en declaraciones concedidas al diario 'The Kyiv Independent'. "Afortunadamente, ningún trabajador sanitario ha resultado herido", ha especificado.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha destacado que las tropas rusas lanzaron 117 drones durante la noche y ha agregado que 80 han sido destruidos por los sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, ha confirmado impactos en 24 puntos del país y la caída de restos de las interceptaciones en otros diez lugares.