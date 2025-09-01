Herido en un accidente de tráfico el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani (1994-2001) ha sufrido una fractura vertebral, además de múltiples heridas y contusiones, a causa de un accidente de tráfico después de que un vehículo alcanzase el coche en el que viajaba por detrás y a gran velocidad, según ha revelado este domingo su jefe de seguridad.

"Mientras circulaba por la autopista, el vehículo del (ex)alcalde Giuliani fue embestido por detrás a gran velocidad. Fue trasladado a un centro de traumatología cercano, donde le diagnosticaron una fractura de vértebras torácicas, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna", reza el comunicado difundido a través de la red social X por Michael Ragusa, quien firma el texto y se identifica como responsable del equipo de seguridad de Giuliani, que mantiene un "buen ánimo" y se está recuperando "tremendamente".

El accidente ocurrió en la tarde del sábado en el estado de New Hampshire, en el noroeste de Estados Unidos, después de que el exdirigente neoyorquino atendiese a una mujer víctima de violencia doméstica que le habría pedido que se detuviese, según el relato de Ragusa, que ha indicado que Giuliani permaneció en el lugar hasta la llegada de efectivos.

"Este no fue un ataque dirigido", ha afirmado el jefe de seguridad del exalcalde, quien, en una sucesiva publicación, ha pedido a todas las personas "que respeten la privacidad y la recuperación del (ex)alcalde Giuliani, y que se abstengan de difundir teorías conspirativas infundadas". En este sentido, ha precisado que se encontraba en un coche de alquiler y "nadie sabía que era él".

Por su parte, su hijo Andrew Giuliani, director del departamento designado por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abordado el asunto agradeciendo el apoyo de quienes se han puesto en contacto con él y se ha mostrado "honrado" de tener como padre al "más duro", según ha manifestado en la red social X.

Además, en unas declaraciones en vídeo difundidas por él mismo, ha destacado del exalcalde una "resiliencia" que ha comparado con la del inquilino de la Casa Blanca, alegando también que ambos han sido objeto de ataques del anterior Gobierno estadounidense.