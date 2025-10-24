Herido un agente a manos de un hombre armado con un cuchillo cerca de la Embajada de EEUU en Japón

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un agente de las fuerzas de seguridad de Japón ha resultado herido este viernes a manos de un hombre armado con un cuchillo, un incidente que ha tenido lugar cerca de la Embajada de Estados Unidos en la capital japonesa, Tokio.

El hombre ha llegado al lugar a las 14.30 horas (hora local) y ha herido a uno de los agentes que estaba de guardia en la zona después de que le interceptara tras mostrar una actitud sospechosa, tras lo que ha sido detenido, sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre su identidad o sobre sus posibles motivos.

Los investigadores han indicado que el agente paró al hombre tras verle en el lugar y sospechar de sus intenciones, momento en el que el hombre sacó un cuchillo de su mochila. El agente intentó desarmarle, resultando herido en una pierna durante el proceso, según ha recogido la cadena de televisión japonesa TBS.

Las autoridades japonesas han incrementado el despliegue de seguridad en Tokio de cara a la visita que realizará la semana que viene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pasará tres días en viaje oficial en el país asiático, entre el 27 y el 29 de octubre, según confirmó el miércoles el Ministerio de Exteriores japonés.