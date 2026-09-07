Israel mata a un palestino sospechoso de apuñalar a un israelí en un asentamiento en Cisjordania

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha matado este lunes a un palestino sospechoso de herir a un israelí en un ataque con arma blanca perpetrado en un asentamiento en Cisjordania, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que "ningún terrorista hallará dónde esconderse".

El servicio de emergencias Magen David Adom, la Estrella de David Roja, ha indicado a primera hora del día que un israelí de 20 años ha sido trasladado en estado "de moderado a grave" tras ser apuñalado en el asentamiento de Maoz Yehuda, situado en los alrededores de Nablús.

Inmediatamente después, el Ejército israelí ha señalado que "un terrorista armado con un cuchillo ha apuñalado a un ciudadano israelí y se ha dado a la fuga" y ha anunciado una operación, en el marco de la cual "ha localizado al terrorista cerca de su vehículo en el área de la localidad de Idna".

"El terrorista intentó apuñalar a los militares y un comandante de compañía del 411º Batallón ha abierto fuego contra él, matándolo", ha destacado en un comunicado, en el que ha hecho hincapié en que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando para hacer frente al terrorismo y mantener la seguridad en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania--".

Por su parte, Netanyahu ha resaltado en un comunicado que "ningún terrorista tiene dónde esconderse" y ha expresado su respaldo a los militares que "lograron neutralizar al terrorista que perpetró el ataque", al tiempo que ha deseado una "rápida recuperación" al herido.

"Seguiremos eliminando terroristas, persiguiendo a quienes los envían y desmantelando la infraestructura terrorista en Judea y Samaria", ha manifestado en un mensaje en redes sociales. "Quien intente amenazar al Estado de Israel y a sus ciudadanos pagará un alto precio", ha zanjado.

En esta línea, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha incidido en que la política israelí en Cisjordania "es clara" y pasa por "perseguir con firmeza el terrorismo palestino, desarrollar y fortalecer los asentamientos judíos y mantener la estabilidad a nivel de seguridad".

"El terrorismo en Judea y Samaria se encuentra actualmente en su nivel más bajo en décadas, y tomaremos todas las medidas necesarias para evitar que resurja", ha indicado, antes de advertir de que Israel lanzará "una guerra total" contra la Autoridad Palestina en caso de "un ataque terrorista similar" a los del 7 de octubre de 2023.

Katz ha amenazado con "una campaña integral" contra la Autoridad Palestina y "toda la infraestructura terrorista" en Cisjordania, al tiempo que ha espetado que eso pasaría "por la eliminación de altos cargos, la evacuación de los residntes de las ciudades y pueblos en los que se lleven a cabo actividades terroristas, y la eliminación de los terroristas".

En este sentido, ha apuntado que esta campaña implicaría además "la destrucción de toda la infraestructura terrorista existente y la presencia de las FDI en la zona que se evacuará, tal como se hizo en las zonas de seguridad de Gaza y Líbano, y como también se opera en los campos de refugiados de Yenín y el norte de Samaria.

"No permitiremos que se repita la realidad del 7 de octubre y garantizaremos la seguridad de los residentes y las comunidades israelíes en todo el país", ha apostillado Katz tras el incidente en Maoz Yehuda, según un comunicado facilitado por su oficina.

Naciones Unidas acusó el viernes a las fuerzas de seguridad de Israel de desplazar a la fuerza a poblaciones enteras de palestinos en tres campamentos de refugiados en Cisjordania en el marco de varias operaciones en enero y febrero de 2025, antes de agregar que aún actúan para evitar su retorno, lo que genera temores por una posible "limpieza étnica".

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en cerca de 80 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.