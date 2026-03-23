Herido leve un ciudadano de origen indio por la caída de restos metralla en Emiratos Árabes Unidos

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Abu Dabi (archivo) - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano de origen indio ha resultado herido de carácter leve este domingo, por cuenta de la caída de escombros tras la intercepción de un misil balístico por parte de los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la zona de Al Shawamej, en Abu Dabi, capital del país.

"Las autoridades competentes de Abu Dabi han respondido a un incidente relacionado con la caída de metralla en la zona de Al Shawamej, tras la intercepción exitosa de un misil balístico por parte de los sistemas de defensa aérea", según ha informado la oficina de prensa de Abu Dabi a través de sus redes sociales.

Estos hechos se enmarca dentro de la escalada de hostilidades en Oriente Próximo, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsiguiente respuesta del país centroasiático en la región. Ello motivó a ministros de Exteriores de una docena de países árabes o de mayoría musulmana a emitir el pasado jueves, 19 de marzo, una declaración conjunta rechazando los ataques iraníes sobre la zona.

Concretamente, en dicha declaración --apoyada por Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar, Siria y Turquía-- los firmantes instaron a Teherán a cesar en tales operaciones en las que, lamentaron, han sido blanco de ataques "zonas residenciales, infraestructura civil, incluyendo instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y sedes diplomáticas", al tiempo que reivindicaron su derecho a defenderse.