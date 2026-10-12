Heridos con arma de fuego dos docentes de un instituto en el sur de Francia

Un agente de policía en las inmediaciones del centro educativo en el sur de Francia donde dos docentes han sido heridos de bala - William Cannarella / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación de Francia, Édouard Geffray, ha denunciado este lunes que dos docentes han resultado heridos este lunes con arma de fuego en un instituto de educación secundaria en la localidad de Aubagne, en el sur del país.

"Dos miembros del personal del Ministerio de Educación, un director y una profesora, han resultado heridos esta mañana por disparos en el instituto Lakanal de Aubagne. Al parecer, el autor de los hechos sería un alumno", ha señalado en sus redes sociales.

El ministro, que ha anunciado que se está desplazando a este municipio situado cerca de la ciudad de Marsella junto al titular de Interior, Laurent Nuñez, y la viceministra de Educación Sabrina Roubache, ha condenado un "acto inadmisible (que) pone de manifiesto, una vez más, el aumento de una violencia desenfrenada en nuestra sociedad".

Geffray ha reclamado la movilización "tanto con palabras como con hechos" contra este tipo de sucesos y ha asegurado que su Ministerio "estará, como siempre, unido y fuerte, en apoyo a una comunidad educativa que ha sufrido un duro golpe".

De acuerdo a las informaciones de la cadena de televisión BFMTV, el director del centro educativo, de 57 años, ha sufrido una herida en la cadera, mientras que un profesor, de 37, recibió un impacto en la pierna, tras lo que ambos han recibido tratamiento médico en distintos hospitales de la zona.

Además de ellos, una tercera persona ha resultado herida, si bien de carácter muy leve, aunque ninguno de los tres corre riesgo de muerte.

Las autoridades han detenido a un menor de 14 años, alumno del instituto, por estos hechos que habría efectuado con un rifle de caza, según ha confirmado el alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado su "plena solidaridad y total apoyo" a los heridos, así como a los estudiantes y padres de alumnos del centro educativo. "Aplaudo la serenidad y la reacción ejemplar del equipo educativo, que ha permitido evitar lo peor", ha agregado en sus redes sociales el jefe del Elíseo.

Por otra parte, la cartera ha denunciado que al menos otros ocho trabajadores del sistema educativo han resultado heridos durante una nueva jornada de movilizaciones de los estudiantes contra los recortes y la falta de recursos destinados a la educación pública.

El Ministerio de Educación francés ha incidido en declaraciones a la prensa que esta cifra no incluye a los dos docentes heridos por fuego y ha lamentado que "la violencia se intensifica", especialmente en ciudades como Créteil, Burdeos y Lyon, a pesar de que cada vez son menos los centros que están cerrando y "un claro retroceso en la extensión territorial" de los cierres.