Heridos diez militares colombianos en un ataque con dron del ELN en el departamento de Chocó (Colombia)

Militares del Ejército de Colombia desplegados en San José del Palmar, en el interior del departamento de Chocó, Colombia - EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez militares colombianos han resultado heridos este miércoles tras ser alcanzados por el impacto de un dron lanzado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en San José de Palmar, en el interior del departamento de Chocó, en el oeste del país, según han reconocido las Fuerzas Armadas de Colombia en el marco de los enfrentamientos con la guerrilla.

"Rechazo de manera categórica el cobarde ataque terrorista del ELN en San José del Palmar, Chocó, donde un suboficial y nueve soldados de nuestro Ejército resultaron heridos mediante el uso indiscriminado de drones con explosivos", ha declarado el comandante general de las Fuerzas Militares colombianas, Hugo Alejandro López Barreto, en redes sociales.

El líder castrense ha aseverado que "esta acción terrorista constituye una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario y una violación de los Derechos Humanos, al emplear medios y métodos de guerra prohibidos y de uso indiscriminado que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de la región".

En consecuencia, ha advertido de que el Ejército "mantendrá e intensificará el despliegue de sus operaciones militares ofensivas en el departamento de Chocó".

El ataque se ha producido en la misma localidad rural en la que las fuerzas estatales "neutralizaron" el pasado sábado a alias 'Santiago', el máximo cabecilla del ELN en el oeste de Colombia. Según el Ejército, "tenía un historial criminal de más de 28 años y era responsable de ataques sistemáticos contra comunidades vulnerables en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda".

La operación, en la que colaboraron el Ejército y la Policía, tuvo lugar tras tres semanas de seguimiento del líder guerrillero, por quien el Ministerio de Defensa había ofrecido una recompensa de hasta 1.641 millones de pesos (379.109 euros).

Los enfrentamientos entre el ELN y el Gobierno de Colombia han ido a más en las últimas semanas, en las que las negociaciones de paz también se han tensado. Este mismo lunes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la propuesta de Acuerdo Nacional planteada por la guerrilla para superar el "conflicto social, político y armado" y advirtió de que podría haber acciones militares conjuntas con Venezuela si el ELN "no se une a la paz, abandonando Venezuela".