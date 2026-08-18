Heridos al menos 42 niños por la explosión de este lunes en una escuela de Kabul

Vista de un colegio privado de Kabul, capital de Afganistán - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha confirmado este martes que al menos 42 niños han resultado heridos a causa de la explosión registrada en la víspera en una escuela de la capital afgana, Kabul.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) así lo ha indicado en sus redes sociales, donde ha precisado que los menores tienen entre 9 y 14 años, y ha reclamado a las autoridades del país que lleven a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

"Nuestros pensamientos están con los niños heridos y sus familias. (...) Es fundamental que las escuelas y los centros educativos sean lugares seguros", ha agregado.

La explosión tuvo lugar este lunes alrededor de las 17.00 horas (hora local) en una escuela del barrio Shahrak e Mahdia, con una granada.

La zona, situada en el distrito Dasht-e Barchi de la capital afgana, está habitada principalmente por miembros de la comunidad hazara, el tercer grupo étnico del país y de confesión chií.

Ningún grupo ha reivindicado hasta el momento la autoría del ataque, si bien esta y otras minorías han sido blanco de agresiones por parte de la organización Estado Islámico Provincia Jorasán (ISKP), afiliado a Estado Islámico y enemigo jurado de los talibán.