Heridos otros tres palestinos en un nuevo ataque de colonos israelíes cerca de Belén, en Cisjordania

Archivo - Varios colonos israelíes durante una protesta en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han resultado heridos este martes en un nuevo ataque perpetrado por colonos israelíes contra una zona situada al este de la ciudad cisjordana de Belén, en medio del aumento de este tipo de asaltos durante los últimos años, que dejan cerca de 80 palestinos muertos en lo que va de año.

Fuentes de seguridad palestinas citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que los colonos han atacado varias viviendas en el área de Zaatara, cerca de Belén, dejando tres hospitalizados, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente violento.

Los heridos a manos de los colonos, que han robado además varias ovejas a un pastor en la zona, han sido identificados como tres hombres de entre 23 y 56 años. Por el momento no hay más informaciones sobre el número de implicados o sobre si el suceso sigue en marcha.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en 79 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este contexto, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este mismo martes que los palestinos residentes en Cisjordania "tienen dificultades para acceder a la asistencia sanitaria básica debido a las restricciones, la inseguridad y la violencia sistemática", lo que ha llevado a la ONG a ampliar la actividad de clínicas móviles en Hebrón para hacer frente a la situación, entre otras cosas para atender necesidades a nivel de salud mental.

Ismail Ibrahim, paciente residente a las afueras de Yatta, ha relatado que ha sufrido tres agresiones en los últimos meses y ha lamentado que "la situación empeora cada día". "Muchos vecinos de nuestra comunidad han sufrido agresiones. Una vez vinieron por la noche y nos robaron 200 ovejas. Rompieron la verja del corral. Solo conseguimos recuperar unas pocas", ha dicho.

La situación ha derivado en más de 1.900 consultas individuales de salud mental por parte de equipos de MSF, que han llevado a cabo además 436 sesiones de terapia de grupo a través de actividades itinerantes y una sala de consultas fija, según ha especificado a la organización.

"Hemos observado una creciente demanda de nuestros servicios médicos porque la población se enfrenta a condiciones económicas difíciles y no puede permitirse la asistencia sanitaria privada", ha relatado el doctor Mohamad Harub, referente médico adjunto de MSF en Hebrón.

"La escasa disponibilidad de servicios sanitarios, la falta de personal sanitario y de medicamentos en el Ministerio de Sanidad han supuesto una carga adicional", ha añadido Harub, quien ha especificado que "algunos pacientes cuentan que llevan varios días sin medicación", una situación agravada por la escasez de personal sanitario, en parte agravada por la retención por parte de Israel de millones de euros en ingresos fiscales destinados a la Autoridad Palestina.

En esta línea, la responsable de asuntos humanitarios de MSF en Hebrón, Elisa Tamimi, ha explicado que la incertidumbre por las restricciones de movimiento impiden saber si los equipos "podrán llegar a la clínica". "El contexto cambia constantemente", ha lamentado.

"A veces, zonas enteras quedan cerradas durante un día, dos días o incluso una semana. Esto tiene un profundo impacto en la vida de los habitantes de las comunidades. Muchas han perdido sus empleos y no pueden encontrar trabajo", ha subrayado Tamimi.

Por todo ello, el coordinador general de MSF en Palestina, Joan Tubau, ha hecho hincapié en que "las autoridades israelíes deben poner fin a las medidas que obligan a los palestinos a abandonar sus hogares, garantizar el acceso sin obstáculos a la asistencia sanitaria y humanitaria, proteger a la población civil y respetar el Derecho Internacional".