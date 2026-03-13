Heridos tres trabajadores de la Media Luna Roja iraní en un bombardeo contra una autopista cerca de Teherán

Efectivos de la Media Luna Roja iraní intervienen en una zona castigada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres trabajadores humanitarios de la Sociedad de la Media Luna Roja iraní han resultado heridos a causa de un bombardeo ejecutado este jueves contra la autopista de peaje que conecta la capital de Irán, Teherán, con la ciudad de Qom, al sur, en plena escalada de hostilidades en Oriente Próximo, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás a finales del pasado febrero.

"Ataques aéreos israelíes y estadounidenses en la autopista de peaje entre Teherán y Qom han causado daños a una base de la Media Luna Roja iraní", ha alertado la organización a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ha precisado que los heridos han sido trasladados a un centro médico, tras el referido ataque aéreo.

Cabe recordar que el pasado 7 de marzo el Gobierno de Irán denunció la muerte de, al menos, una decena de trabajadores sanitarios en ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero.

Ante esa coyuntura, el presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhosein Kolivand, recordó que las convenciones de Ginebra "prohíben explícitamente" los ataques contra instalaciones civiles, incluidas viviendas, instalaciones médicas, escuelas o equipos de socorro.

"Todas las partes en el conflicto están obligadas a respetar y proteger esas instalaciones y efectivos", insistió Kolivand haciendo un llamamiento a las instituciones internacionales, organizaciones humanitarias y organismos de defensa de los derechos humanos a adoptar "medidas inmediatas y eficaces" en pro de salvaguardar la vida de los civiles, garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y asegurar el respeto del Derecho Internacional Humanitario.